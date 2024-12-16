Şırnak'ta eş zamanlı 'terör' operasyonu: Gözaltılar var...

Şırnak’ta eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta eş zamanlı 'terör' operasyonu: Gözaltılar var...
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:21

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Şırnak ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Şırnak

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