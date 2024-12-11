Şırnak'ta feci kaza... Lastiği patladı, şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Suriye uyruklu aileden 1 kişi öldü, 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ta feci kaza... Lastiği patladı, şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:55

Feci kaza, öğle saatlerinde İdil ilçesi Gültepe Mahallesi Çığır mevkisinde meydana geldi. Lastiği patlayan Mahmut İsmail idaresindeki 07 LAL 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mahmut İsmail’in hayatını kaybettiği belirlendi. 1’i ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Mahmut İsmail’in cenazesiyse morga götürüldü. Hastanedeki yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Suriye uyruklu aynı aileden olan otomobildekilerin, Mersin’den Cizre ilçesine taziye için gittikleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Şırnak

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