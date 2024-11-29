Anavatanı Orta Meksika, Şırnak'ta ekildi! 4 ay sonra ilk meyvesini verecek...

Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:25

Güncelleme: 29.11.2024 - 17:25

Vali Birol Ekici'nin katılımıyla, Ar-Ge çalışmaları sonucunda avokado, pepino, çarkıfelek ve papaya meyvelerinin fideleri dikildi. Anavatanı Orta Meksika olan meyvelerin 4 ay sonra ilk meyvesini vermesi bekleniyor.

Okul Müdürü Hakkı Kaya, okul bünyesinde Tarım Teknolojileri Bölümü olduğunu ve 2 dönümlük arazide kapalı modern serada öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi. Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarında iklim ve toprak uyumunu tespit edip avokado, pepino, çarkıfelek ve papaya meyvesini toprakla buluşturduklarını belirten Kaya, "Amacımız Silopi'de, Şırnak'ta, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bir öncü olması. Ürünümüzü de alacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte Silopi Kaymakamlığımıza, Şırnak Valiliğimize, Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Silopi Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

Okulda usta öğretici olan Raşid Nayır, 10 senelik tecrübesi olduğunu, 4 çeşit meyve ekip 4 ay sonra meyvesini vermesini beklediklerini kaydetti.

Etkinliğe; Silopi Kaymakam Cihat Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın öğretmen ve öğrenciler katıldı.































