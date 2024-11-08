Şırnak'ta ev yangını: 5'i çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir evde çıkan yangında, 5’ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

Şırnak'ta ev yangını: 5'i çocuk 7 kişi dumandan etkilendi
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DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:10

Başak Mahallesi'ndeki bir evde geç saatlerde yangın çıktı. Evde çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında aynı aileden İslam İ. (34), C.İ. (28), A.İ. (9), M.İ. (8), N.İ. (5), M.İ. (4) ve M.İ. (1) dumandan etkilendi.

Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 

 


Etiketler: #Şırnak

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