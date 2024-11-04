Şırnak’ta akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
Şırnak’a bağlı Kasrik beldesinde akaryakıt tankeri şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi. Kazada araç şoförü yaralandı.
Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesi mevkiinde, dün akşam saatlerinde yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi azalan yolda araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankeri şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi. Kazada Ö.C. isimli sürücü yaralandı.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı kontrol amacı ile tedavi altına alındığı öğrenildi.
Etiketler: #Şırnak #akaryakıt
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