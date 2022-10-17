Şırnak'ta iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
Şırnak'ta, binanın dış cephesini boyarken, iskelenin üzerinde bulundukları bölümünün çökmesi sonucu birinci kattan düşen 2 işçi yaralandı.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde 17 Ekim Pazartesi saat 12.00 sıralarında, binanın dış cephesinde boya yapan İ.D. ve R.D., çıktıkları iskelenin bir parçasının çökmesi sonucu birinci kattan beton zemine düşerek yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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