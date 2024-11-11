Şırnak’ta jandarma ekiplerinden kaçakçılık operasyonu: 18 kişiye işlem yapıldı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:40

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:42

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 04-10 Kasım tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonlar kapsamında, 1 adet tabanca, 5 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 2 gram afyon sakızı, 30 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 adet cep telefonu, 101 adet telefon aksesuarı, 6 bin 822 adet bandrolsüz sigara, 481 adet elektronik sigara, 5 bin 860 adet puro, 16 kilogram nargile tütünü, 32 kilogram çay, 150 adet kozmetik malzeme, 115 adet güneş gözlüğü, 28 adet ayakkabı, 2 adet kaynak makinesi, 642 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 farklı şahsa ait ev, iş yeri ve araçta yapılan operasyonlar sonucunda 18 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı.