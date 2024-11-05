Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 27 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:34

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi ile Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karayolu kenarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Filistin, Sudan, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk 27 kaçak göçmen gözetim altına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


Etiketler: #çanakkale #göçmen #düzensiz göçmen

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