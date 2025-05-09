Şırnak’ta kamyonetin çarptığı öğrenci kurtarılamadı!

Cizre ilçesinde yolun karşı tarafına geçerken kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Mazhar Yakşi, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak’ta kamyonetin çarptığı öğrenci kurtarılamadı!
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:48

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kurumcu köyü girişinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı lise öğrencisi Mazhar Yakşi (17), ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yakşi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakşi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Kamyonet #kaza #lise öğrencisi #Şırnak

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