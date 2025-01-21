Şırnak'ta kardan kapanan 9 köy yolu ulaşıma açıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Şırnak'ta kardan kapanan 9 köy yolu ulaşıma açıldı
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DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:57

İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Mezra, Çığlıca, Ilıcak, Cevizağacı, Beşağaç, Güneyyaka, Bölücek, Gökçe, Dağaltı köylerinin yolları ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Çalışma sonrası köy yolları ulaşıma açıldı.

 


Etiketler: #Şırnak #kar yağışı #yerleşim yeri

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