Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi kızı arama çalışması sürüyor

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi kızı arama çalışması sürüyor.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 14:14
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi kızı arama çalışması sürüyor
Abone Ol google-news

Şırnak'ın İdil ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor.

İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Eylem Akçam (16), karne almaya gideceğini belirterek,16 Haziran'da evden ayrıldı.

OKULA GİTMEDİ!

Okula gitmediği ve karne almadığı tespit edilen Akçam'ın bulunması için yakınları durumu polise bildirdi.

Akçam’ın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

"KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Baba Sami Akçam, kızının karne almak için okula gittiğini belirterek, "Kızımla ilgili kentteki bazı iş yerlerinden güvenlik kameralarına baktık. Görüntülerde 30 yaşlarında birinin peşine takıldığı görülüyor. O kişinin kızımı kaçırdığını düşünüyoruz." dedi.

Akçam, kızını görenler veya bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istedi.


kayıp kadın cinayetleri kadın hakları Şırnak Cumhuriyet

İlgili Haberler

AİHM: Türkiye’de boşanmış kadınların yeniden evlenmek için 300 gün beklemesi ayrımcılık

AİHM: Türkiye’de boşanmış kadınların yeniden evlenmek için 300 gün beklemesi ayrımcılık
Gezi tutuklusu Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı: ‘Türk kadını tampon kullanmaz’

Gezi tutuklusu Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı: ‘Türk kadını tampon kullanmaz’
Karaciğer nakli yapılan kadın evinde ölü bulundu

Karaciğer nakli yapılan kadın evinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler