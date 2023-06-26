Karaciğer nakli yapılan kadın evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:50

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:54

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi’nde yıllardır karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 43 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Arzuman’a yakın zamanda organ nakli yapıldı.

ÖLÜ BULUNDU

Tedavisine devam edilen Fatma Arzuman, bu sabah saatlerinde İsmailler Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Yardım çağrısı üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Arzuman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Hayatını kaybeden Fatma Arzuman’nın bugün öğleden sonra Çal ilçesine bağlı Selcen Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.