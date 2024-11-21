Şırnak'ta 3 gün önce kaybolmuştu... 22 yaşındaki genç aranıyor!
Silopi ilçesinde 3 gün önce kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yagettekin'i Dicle Nehri çevresinde arama çalışmaları devam ediyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yagettekin'den (22) 3 gün önce haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Yapılan çalışmalarda gencin en son Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine dün ekiplerce nehirde ve nehrin çevresinde başlatılan arama çalışması sürüyor.
AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri nehirde, polis ve jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama çalışması yürütüyor.
Etiketler: #arama #Dicle Nehri #kayıp #Şırnak
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