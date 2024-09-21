Şırnak’ta köyde yıldırım düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Şırnak merkeze bağlı Kaymakamçeşmesi köyü kırsal kesiminde odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu yaralananlardan durumau kritik olan 2 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak’ta köyde yıldırım düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
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İHA/DHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 16:27

Olay, Şırnak-Siirt kara yolu üzerine bulunan Kaymakamçeşmesi köyü kırsalında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamçeşmesi sakinlerinden 11 kişi kırsal alana odun toplamak için çıktı.

Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Etraftakilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Etiketler: #Şırnak #köy #Yıldırım #yıldırım düşmesi

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