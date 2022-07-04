Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Şırnak’ın Dağkonak köyü Cudi Dağı eteğindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Şırnak’ın Dağkonak köyünde özel bir firmaya ait kömür madeninde sabah saat 08.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada kömür madeninde operatör olarak çalışan Hekim Ercan, göçük altında kaldı. Madende çalışan işçiler göçüğü fark ederek jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Maden işçilerinin yardımıyla göçük altından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Ercan’ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.
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