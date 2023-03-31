Şırnak’ta öğrenci servisi kaza yaptı: 11 öğrenci yaralı

Şırnak’ta başlayan kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda, öğrenci servisi ile karşı yönden gelen araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 öğrenci, servis şoförü, servis görevlisi ve transit şoförü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:08
Şırnak’ta öğrenci servisi kaza yaptı: 11 öğrenci yaralı
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Şırnak'ta Balveren beldesinin 2’nci kilometresinde meydana gelen olayda, eğitim gören öğrencileri okullarına götürmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan öğrenci servisi, kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda karşı yönden gelen transit ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 11 öğrenci yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


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