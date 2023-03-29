Ağrı'da fırtınada ağaç devrildi: 7 öğrenci yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde fırtınada devrilen ağaç, okulun bahçesine düştü. Bu sırada bahçede oyun oynayan 7 öğrenci yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtınada Zirekli köyünde bir ağaç devrildi. Ağacın okulun bahçesine düşmesiyle oyun oynayan öğrenciler Yiğit Baykan, Aysel Dağ, Özlem Dağ, Nurbahar Dağ, Elanaur Dağ, Hasret Dağ ve Azra Dağ yaralandı.
Patnos Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ayrıca ilçede fırtına nedeniyle bir binanın kopan çatısı caddeye düştü.
Olayda yaralanan olmazken, Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesin'de de inşaatı devam eden caminin çatısı fırtınada uçtu.
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