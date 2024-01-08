Şırnak’ta otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli’nde E.M. idaresindeki 73 AAJ 880 plakalı otomobil, bariyerlerle çarptı. Sürücüyle birlikte yaralanan Y.A. ve V.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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