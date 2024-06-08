Şırnak’ta petrol yüklü tanker devrildi: 2 yaralı

Şırnak’ta petrol yüklü tankerin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:13
Şırnak’ta petrol yüklü tanker devrildi: 2 yaralı
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Alınan bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 73 AAR 474 plakalı petrol yüklü tanker, eski Cizre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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