Şırnak’ta 'PKK' ve 'IŞİD' operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:53

Güncelleme: 12.11.2024 - 12:55

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve IŞİD terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik terör örgütlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 1 PKK/KCK terör üyesi ve 1 IŞİD terör örgütü üyesi gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.