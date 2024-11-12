Şırnak’ta 'PKK' ve 'IŞİD' operasyonu: 2 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta 'PKK' ve 'IŞİD' operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:53

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve IŞİD terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik terör örgütlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 1 PKK/KCK terör üyesi ve 1 IŞİD terör örgütü üyesi gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.


Etiketler: #Şırnak #suç örgütü

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