Şırnak’ta 'PKK' ve 'IŞİD' operasyonu: 2 gözaltı
Şırnak’ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve IŞİD terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik terör örgütlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında 1 PKK/KCK terör üyesi ve 1 IŞİD terör örgütü üyesi gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.
Etiketler: #Şırnak #suç örgütü
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