Şırnak’ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şırnak’ın İdil ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan Hasan Ü. olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
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