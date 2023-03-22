'Borç' kavgasında tüfekle vurularak ağır yaralandı: 2 gözaltı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:15

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:44

Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'nde önceki akşam saatlerinde Savaş Ağlar, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle E.Y. (17) ve M.A.(17) ile tartıştı. Çıkan kavgada Savaş Ağlar, tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Bir iş yerine sığınıp, yardım isteyen Ağlar, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş Ağlar, ameliyat edildi.

TÜFEĞE EL KONULDU

Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgada kullanıldığı tespit edilen tüfek de bir evin çatıda bulunup, el kondu.

Soruşturma sürüyor.