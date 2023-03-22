'Borç' kavgasında tüfekle vurularak ağır yaralandı: 2 gözaltı
Çorum'da borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Savaş Ağlar (30), tüfekle vurularak ağır yaralandı. 18 yaşından küçük 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'nde önceki akşam saatlerinde Savaş Ağlar, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle E.Y. (17) ve M.A.(17) ile tartıştı. Çıkan kavgada Savaş Ağlar, tüfek ile vurularak ağır yaralandı.
Bir iş yerine sığınıp, yardım isteyen Ağlar, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş Ağlar, ameliyat edildi.
TÜFEĞE EL KONULDU
Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgada kullanıldığı tespit edilen tüfek de bir evin çatıda bulunup, el kondu.
Soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Togg'un adı da Fransa'dan
- Şengör yayında küfür etti: Konuklar gülme krizine girdi
- '3. kez adaylık' sorusu...
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Kılıçdaroğlu tarih verdi
- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi
- AYM, HDP için kararını yarın verecek