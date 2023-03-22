'Borç' kavgasında tüfekle vurularak ağır yaralandı: 2 gözaltı

Çorum'da borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Savaş Ağlar (30), tüfekle vurularak ağır yaralandı. 18 yaşından küçük 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:15
Abone Ol google-news

Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'nde önceki akşam saatlerinde Savaş Ağlar, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle E.Y. (17) ve M.A.(17) ile tartıştı. Çıkan kavgada Savaş Ağlar, tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Bir iş yerine sığınıp, yardım isteyen Ağlar, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş Ağlar, ameliyat edildi.

TÜFEĞE EL KONULDU

Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgada kullanıldığı tespit edilen tüfek de bir evin çatıda bulunup, el kondu.

Soruşturma sürüyor. 


tüfek çorum

İlgili Haberler

Hastaneden 'randevu' alamadığını iddia edip, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Hastaneden 'randevu' alamadığını iddia edip, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı
Kart vermeyen banka şubesine 'pompalı tüfekle' ateş eden kişi tutuklandı

Kart vermeyen banka şubesine 'pompalı tüfekle' ateş eden kişi tutuklandı
Çorum'da erkek şiddeti: Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı

Çorum'da erkek şiddeti: Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı

En Çok Okunan Haberler