Şırnak'ta soba gazından zehirlenen aile faciadan döndü
Şırnak’ın İdil ilçesinde aynı aileden 3’ü çocuk 8 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de gece yarısı sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden 8 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan aileden 3 çocuğun tedavisi devam ederken, 5 kişi Diyarbakır’a sevk edildi.
Etiketler: #Şırnak #karbonmonoksit gazı #Zehirlenme
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