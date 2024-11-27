Şırnak'ta soba gazından zehirlenen aile faciadan döndü

Şırnak’ın İdil ilçesinde aynı aileden 3’ü çocuk 8 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Şırnak'ta soba gazından zehirlenen aile faciadan döndü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:07

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de gece yarısı sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden 8 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan aileden 3 çocuğun tedavisi devam ederken, 5 kişi Diyarbakır’a sevk edildi.


Etiketler: #Şırnak #karbonmonoksit gazı #Zehirlenme

İlgili Haberler

Anne ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi!

Anne ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi!
5 kardeş hayatını kaybetmişti... Türkiye'nin konuştuğu İzmir'deki 'soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı

5 kardeş hayatını kaybetmişti... Türkiye'nin konuştuğu İzmir'deki 'soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika... Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!

Son Dakika... Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler