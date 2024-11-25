Anne ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi!

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile 4 çocuğu tedavi altına alındı.

Anne ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi!
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:22

Kars'ta İstasyon Mahallesi'nde yaşayan anne C.G., sabah saatlerinde şiddetli baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine giden ekipler, anne C.G ile çocukları E.D.G. (10), E.S.G. (7), A.K.G. (4) ve D.C.G'nin (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, anne ile çocuklarını Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Kars #soba #soba zehirlenmesi

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