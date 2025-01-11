Şırnak'ta sondaj aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ta sondaj aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ta devrilen sondaj aracının sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasan A. yönetimindeki 72 AY 312 plakalı petrol sondaj aracı, Kasrik beldesi Akçay köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki M.S. yaralandı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Hasan A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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