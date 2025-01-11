Şırnak'ta sondaj aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta sondaj aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta sondaj aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:56

Şırnak'ta devrilen sondaj aracının sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan A. yönetimindeki 72 AY 312 plakalı petrol sondaj aracı, Kasrik beldesi Akçay köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki M.S. yaralandı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Hasan A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #112 Acil #Şırnak

İlgili Haberler

Piyasa değeri 1 milyon 100 lira! Şırnak’ta 'kaçakçılık' operasyonu: Gözaltılar var...

Piyasa değeri 1 milyon 100 lira! Şırnak’ta 'kaçakçılık' operasyonu: Gözaltılar var...
Şırnak'ta tonlarca üretilecek: 491 çitçiye 4,5 milyon liralık yardım yapılacak

Şırnak'ta tonlarca üretilecek: 491 çitçiye 4,5 milyon liralık yardım yapılacak
Şırnak'ta 7 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta 7 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler