Piyasa değeri 1 milyon 100 lira! Şırnak’ta 'kaçakçılık' operasyonu: Gözaltılar var...
Şırnak’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda ürün ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kent merkezi ve ilçesinde 23-29 Aralık tarihlerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı.
Ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 adet cep telefonu, 4 bin 65 adet bandrolsüz sigara, 435 adet inşaat malzemesi, 35 adet anahtar takımı, 80 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme, 152 battaniye, 3 pasaport, 15 elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 100 lira olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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