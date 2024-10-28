Şırnak’ta terör operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak’ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Şırnak’ta terör operasyonu: 4 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:57

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda; 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Şahıslardan 3’ü ifadelerinin ardından, 5 şüpheli de adli kontrol ile yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ilgili il ve birimine sevk edildi.

3 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Şırnak #Terör #Operasyon

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