Şırnak’ta terör operasyonu: 4 tutuklama
Şırnak’ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Çalışmalarda; 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Şahıslardan 3’ü ifadelerinin ardından, 5 şüpheli de adli kontrol ile yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ilgili il ve birimine sevk edildi.
3 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #Şırnak #Terör #Operasyon
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