Şırnak’ta 'terör' operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Van'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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