Şırnak’ta 'terör' operasyonu: 7 gözaltı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:20

Güncelleme: 11.12.2023 - 13:20

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Van'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.