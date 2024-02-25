DEM Parti mitinginde 'yasadışı slogan attıkları' gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
Şırnak'ta Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın katıldığıhalk buluşmasına polis müdahale etti. Gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.
DEM Parti mitinginde yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan; yerine kayyım atanan İdil Belediyesi Eşbaşkanı Murat Şen ile DEM Partili gençlerden Vahap Admış, Zennur İrmez, Hüseyin İrmez, Fırat İke ve Ahmet Kaplan emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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