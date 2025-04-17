Cinayet şüphesi nedeniyle soruşturma açılmıştı: Çin polisi, Boupendza'nın ölümüyle ilgili kararı açıkladı!
Çin'in Zhejiang FC takımında forma giyen Aaron Boupendza önceki gün bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Çin polisi, Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve ayrıntıları paylaştı.
Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Futbol dünyasını şoke eden bu ölümün ardından cinayet ihtimali de tartışıldı.
Olay anında Boupendza'nın kardeşinin de evde olduğu dış basında yer almış ve oyuncunun ölümünde cinayet şüphesine vurgu yapılmıştı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Öte yandan Çin polisi, Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.
Vatandaşların 16 Nisan Çarşamba günü saat 13:14 sularında olayı polise ihbar ettiği, Boupendza'nın yaralı olarak hastaneye sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı ve oyuncunun kiraladığı evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Boupendza'nın kendiliğinden düşerek öldüğünün tespit edildiği belirtilirken, konuyla ilgili ceza davası açılmayacağı vurgulandı.
Spor Haberleri
- Çin polisi, Boupendza'nın ölümüyle ilgili kararı duyurdu
- Beşiktaş'ta 4 yıldız için karar verildi!
- Miami Heat, Chicago Bulls'u deplasmanda devirdi!
- Menajer Georga Gardi'den flaş Milan Skriniar itirafı!
- Carlo Ancelotti'den geleceği hakkında flaş açıklama!
- Hakan Çalhanoğlu: 'Bu yola devam edersek başarırız'
- Josef de Souza'dan Türkiye kararı!
- Arda Güler'in üzgün görüntüsü dikkat çekti!
- İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
- Arsenal, Real Madrid deplasmanında galibiyetle turladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!
- Tarkan'ın anne acısı
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- Özel, Devlet Bahçeli'ye seslendi
- İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı!