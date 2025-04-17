Cinayet şüphesi nedeniyle soruşturma açılmıştı: Çin polisi, Boupendza'nın ölümüyle ilgili kararı açıkladı!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:58

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:58

Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Futbol dünyasını şoke eden bu ölümün ardından cinayet ihtimali de tartışıldı.

Olay anında Boupendza'nın kardeşinin de evde olduğu dış basında yer almış ve oyuncunun ölümünde cinayet şüphesine vurgu yapılmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Öte yandan Çin polisi, Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Vatandaşların 16 Nisan Çarşamba günü saat 13:14 sularında olayı polise ihbar ettiği, Boupendza'nın yaralı olarak hastaneye sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı ve oyuncunun kiraladığı evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Boupendza'nın kendiliğinden düşerek öldüğünün tespit edildiği belirtilirken, konuyla ilgili ceza davası açılmayacağı vurgulandı.