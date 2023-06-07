Sırp çete üyesinin işkence edilerek öldürülmesine ilişkin davada 1 sanığa tahliye

Yayınlanma: 07.06.2023 - 20:11

Güncelleme: 07.06.2023 - 20:11

Sarıyer’de ‘Skaljarı’ suç örgütünün üst düzey üyesi olan Risto Mijanovic’in, 11 Eylül 2020 ile 10 Kasım 2020 tarihleri arasında kaçırılarak götürüldüğü villada elleri ile ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hakan Kaptan ve Zeljko Bojanic, tutuksuz sanık Milan Vujotic ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Radoje Zivkovic ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Radoje Zivkovic, hiçbir zaman kimseyi kaçırıp, işkence edip öldürmediğini söyledi. Kendisinden ele geçirilen flaş bellekten Risto Mıjanovıc’e yapılan işkence görüntülerinin çıktığı iddia edilen sanık savunmasında, "O flaş belleği avukat verdi. Karadağ’daki dava için. Onlarla hiçbir ilişkim yok. Cinayetle hiçbir ilgi ve alakam yok" dedi.

"DOSYADA YER ALAN EV BENİM DEĞİLDİR"

Sarıyer’deki villanın sahibi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Zeljko Bojanic ise savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, ‘’Türkiye’ye yaşamak amacıyla geldim. Karadağ vatandaşıyım. Cinayetle hiçbir ilişkim yok. Mafya üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada yer alan ev benim değildir. Bu iddianameyi Sırbistan medyası düzenlemiştir. Gerçek olsaydı mutlaka bir delil olurdu. Politik anlamda da yapılmış olabilir” şeklinde konuştu.

1 SANIĞA TAHLİYE

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Hakan Kaptan’ı yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların tahliye taleplerini reddeden heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Karadağ vatandaşı olan, Türkiye’de ‘Ali Matic’ ismini kullanan ve ‘Skaljarı’ suç örgütünün üst düzey üyesi olan Risto Mijanovic’in 11 Eylül 2020’de İstanbul Uskumruköy’ de bir restoranda kaçırıldığı, 11 Eylül 2020 ile 10 Kasım 2020 tarihleri arasında öldürüldüğü aktarıldı. ‘Kavacki’ suç örgütüne mensup şahısların ‘Skaljeri’ suç örgütünün üst düzey konumunda yer alan üyesi Risto Mijanovic’i pusuya düşürerek Uskumruköy’deki restorana çağırdıklarının belirtildiği iddianamede, buradan Mijanovic’i kaçırarak restorana yakın mesafede bulunan Zeljko Bojanic’e ait villaya götürdükleri, burada elleri ile ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde şahsa eziyet ettikleri ve daha sonra öldürüp ortadan kaldırdıkları kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Kaptan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar, şüpheli Zeljko Bojanic’in ise ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, şüpheliler Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic’in ‘eziyet’, ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 4’er yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.