Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı: CHP'den çok sert tepki

06 Kasım 2022 Pazar, 18:19

Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul Sarıyer’de kaldığı villada yakalanması üzerine paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu devamında da şu ifadeleri kullandı:

Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.

Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi. https://t.co/DOSyKntliW — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 6, 2022

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, “Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?! Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı” dedi.

Özkoç’un konuya ilişkin haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?! Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı.

Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?!



Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı.https://t.co/W2j9sDA60e — Engin Özkoç (@enginozkoc) November 6, 2022

ÖZKAN: İSTİFA ET SOYLU

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, çete grupları İstanbul'da cirit atıyor demişti. Yine haklı çıktı. Kırmızı bültenle aranan ve adı uyuşturucu kaçakcılığıyla anılan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic Sarıyer'de yakalandı. İspat için daha ne gerekli? İstifa et Soylu" sözleriyle tepki gösterdi.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, çete grupları İstanbul'da cirit atıyor demişti. Yine haklı çıktı. Kırmızı bültenle aranan ve adı uyuşturucu kaçakcılığıyla anılan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic Sarıyer'de yakalandı. İspat için daha ne gerekli? İstifa et Soylu. pic.twitter.com/1S8CMDN0Dv — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 6, 2022

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SIRP ÇETE LİDERİ SARIYER'DE YAKALANDI: POLİS VİLLANIN BAHÇESİNDE CESET ARIYOR

Sarıyer'deki villanın bahçesinde polis ekipleri kazı yaptı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, cinayet şüphesiyle bu villada gözaltına alındığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

ALTAYLI: KAZIDA ÜÇ KADIN CESEDİ BULUNMUŞ

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı kazıdan bir video paylaşarak, "İstanbul’da Sarıyer'deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var Ormanada’daki komşuları adamı Boris diye tanıyorlar ve çok efendi bir adamdı diye şaşkınlar" ifadesini kullandı.

Yer İstanbul’da Sarıyer deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var pic.twitter.com/oHISsL4FTk — Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) November 6, 2022

KILIÇDAROĞLU, UYUŞTURUCU VE KARA PARA UYARISI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ekim gecesi bir video yayınlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı vatandaşları uyarmış, hükümeti eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığını finansmanında kullandılar… Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namıdiğer Fotoroman Süleyman’a. O da Fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara” demişti.