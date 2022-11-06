Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı: CHP'den çok sert tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul Sarıyer’de kaldığı villada yakalanması üzerine, “Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi” dedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da, "İspat için daha ne gerekli? İstifa et Soylu" sözleriyle tepki gösterdi.
Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul Sarıyer’de kaldığı villada yakalanması üzerine paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu devamında da şu ifadeleri kullandı:
- Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.
Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi. https://t.co/DOSyKntliW— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 6, 2022
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, “Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?! Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı” dedi.
Özkoç’un konuya ilişkin haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
- Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?! Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı.
Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?!— Engin Özkoç (@enginozkoc) November 6, 2022
Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı.https://t.co/W2j9sDA60e
ÖZKAN: İSTİFA ET SOYLU
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, çete grupları İstanbul'da cirit atıyor demişti. Yine haklı çıktı. Kırmızı bültenle aranan ve adı uyuşturucu kaçakcılığıyla anılan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic Sarıyer'de yakalandı. İspat için daha ne gerekli? İstifa et Soylu" sözleriyle tepki gösterdi.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, çete grupları İstanbul'da cirit atıyor demişti. Yine haklı çıktı. Kırmızı bültenle aranan ve adı uyuşturucu kaçakcılığıyla anılan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic Sarıyer'de yakalandı. İspat için daha ne gerekli? İstifa et Soylu. pic.twitter.com/1S8CMDN0Dv— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 6, 2022
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SIRP ÇETE LİDERİ SARIYER'DE YAKALANDI: POLİS VİLLANIN BAHÇESİNDE CESET ARIYOR
Sarıyer'deki villanın bahçesinde polis ekipleri kazı yaptı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, cinayet şüphesiyle bu villada gözaltına alındığı belirtildi.
DHA'da yer alan habere göre, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.
Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.
ALTAYLI: KAZIDA ÜÇ KADIN CESEDİ BULUNMUŞ
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı kazıdan bir video paylaşarak, "İstanbul’da Sarıyer'deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var Ormanada’daki komşuları adamı Boris diye tanıyorlar ve çok efendi bir adamdı diye şaşkınlar" ifadesini kullandı.
Yer İstanbul’da Sarıyer deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var pic.twitter.com/oHISsL4FTk— Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) November 6, 2022
KILIÇDAROĞLU, UYUŞTURUCU VE KARA PARA UYARISI YAPMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ekim gecesi bir video yayınlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı vatandaşları uyarmış, hükümeti eleştirmişti.
Kılıçdaroğlu, “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığını finansmanında kullandılar… Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namıdiğer Fotoroman Süleyman’a. O da Fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara” demişti.
İlgili Haberler
- CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan Bakan Soylu'ya: Yok efendim biz jandarmamızı, polisimizi suçlamışız; hadi oradan!
- Ümit Özdağ hakkında Süleyman Soylu'yu 'tehdit ettiği' gerekçesiyle fezleke
- Son dakika... Süleyman Soylu'dan 'uyuşturucu operasyonu' duyurusu: 130 kişi sabaha karşı gözaltına alındı
-
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- Bir madende daha patlama!
- 'Desteğine ihtiyacımız var...'
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- Meteoroloji saat vererek uyardı