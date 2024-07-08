Sırp mafya lideri cinayetinde yeni gelişme: Şoförü serbest bırakıldı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:47

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:47

İstanbul Şişli’de 8 Eylül 2022'de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in öldürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 18 sanığın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmalarına bugün devam edildi. Tutuklu sanıklardan bazıları mahkemeye jandarma eşliğinde getirilirken, bazıları ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar da geldi.

VUKOTİÇ'İN ŞOFÖRÜNE TAHLİYE

Tutuklu sanıklar, mahkemedeki beyanlarında suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek tahliye talep etti. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek beraat istedi. Taraf avukatlarının da beyanlarını alan mahkeme, ara kararında; saldırıda Jovan Vukotiç'in içinde bulunduğu aracı kullanan şoförü Emre Karaağaç'ın yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verdi. 7 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.