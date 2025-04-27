Sırrı Süreyya Önder'e hastanede ziyaret: 'Maalesef durumu stabil ve kritik'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Tanrıkulu, "Maalesef durumu stabil ve kritik. Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'e hastanede ziyaret: 'Maalesef durumu stabil ve kritik'
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ANKA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:35

Tanrıkulu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve İstanbul Milletvekili Önder'i ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'le birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ettik. Maalesef durumu stabil ve kritik.

Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in, sabırla direnip tekrar sağlığına kavuşmasını umutla beklemeye devam edeceğiz."


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Hastane #Sağlık

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