Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'den yeni mesaj: 'Herkesi hissettiğine eminim'
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının güncel sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi. Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
"HASTANE SEVENLERİ İLE DOLUP TAŞIYOR"
Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil, ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam."
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