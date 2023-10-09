Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı!

İstanbul Beyoğlu'nda 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında binanın çatısında hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:10
Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
Abone Ol google-news

Changir Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında, Akyol Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın çatısını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredekiler de itfaiye ekiplerine yardım etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. 

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.  


Beyoğlu

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda büyük yangın: Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı

Beyoğlu'nda büyük yangın: Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı
Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde korkutan yangın: Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı!

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde korkutan yangın: Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı!
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali: Sanat ve müziğin büyülü dünyası İstanbul'da buluşuyor!

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali: Sanat ve müziğin büyülü dünyası İstanbul'da buluşuyor!

En Çok Okunan Haberler