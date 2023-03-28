Sırtına bağladığı kutudaki su kaplumbağalarını Türkiye'ye sokmaya çalışan kişi sınırda yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdikleri kontrollerde, sırtına bağladığı kutudaki 250 su kaplumbağasını kaçak yollardan Türkiye'ye sokmak isteyen bir kişiyi yakaladı.

AA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:11
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'ndaki yolcu salonuna gelen bir kişinin montunda anormal şişlik fark etti.

Ekipler, kaçakçılık şüphesiyle söz konusu kişinin üst aramasını gerçekleştirirken sırt bölgesine bir kutu bantlandığını belirledi. Söz konusu kutuda çok sayıda canlı su kaplumbağası olduğu görüldü.

Hava almaları için delikleri olan kutunun içinden 250 su kaplumbağası çıktı.

İstilacı bir türe ait olduğu belirlenen su kaplumbağaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Evlerde beslenen su kaplumbağalarının sahipleri tarafından doğaya terk edilmesi durumunda yayılmacı davranarak ekosisteme zarar verdiği için ithaline izin verilmiyor.

Açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri bu operasyonlarla ülkenin sahip olduğu nadide flora ve faunanın korunmasına katkı sağlıyor.


Ticaret Bakanlığı Gürcistan su kaplumbağası

İlgili Haberler

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Dinleme cihazları ele geçirildi

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Dinleme cihazları ele geçirildi
Üsküdar'daki kaçak kafeleri yıkmak isteyen İBB'ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan engel

Üsküdar'daki kaçak kafeleri yıkmak isteyen İBB'ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan engel
Kaçak göçmen taşıyan kamyonet şoförü: Allah rızası için aldım

Kaçak göçmen taşıyan kamyonet şoförü: Allah rızası için aldım

En Çok Okunan Haberler