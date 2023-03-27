İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Dinleme cihazları ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 30 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların arasında dinleme cihazı, gizli kamera gibi takip cihazlarının da bulunduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:09
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Dinleme cihazları ele geçirildi
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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından gerçekleştirilen analizlerde, İstanbul’da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma adına işlem gören 8 adet konteynerin kaçakçılık yönünden riskli olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Ankara’dan özel olarak görevlendirilen operasyon ekibi, İstanbul’da görevli Gümrük Muhafaza ekipleriyle koordineli şekilde limana geçti. Haydarpaşa Gümrük Sahası’na ulaşılmasının ardından şüpheli görülen 8 konteyner, ekiplerce detaylı bir şekilde kontrolden geçirildi.

MATERYALLERE EL KONULDU

İncelemeler sonucunda, beyan harici ve farklı beyan edilen çok sayıda ve farklı türde eşyanın bulunduğu belirlendi.

Eşyaların arasında toplamda 90 bini bulan elektrikli aydınlatma cihazı, tıraş makinesi, oyuncak, termos, akü, şarj aleti, uzatma kablosu, akım korumalı priz, kamera muhafazası, dinleme cihazı ve kulaklığı, gizli kamera, takip cihazı, hoparlör aksamı, multimedya, projektör ve led modül lamba bulunduğu tespit edildi.

Konteynerlerde kaçak dinleme cihazı, gizli kamera gibi gizli takip cihazları da ele geçirildi. Piyasa değeri değeri 6 milyon 30 bin lira olan kaçak eşyalara el konuldu.


Kaçakçılık kaçak Operasyon İstanbul

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