Üsküdar'daki kaçak kafeleri yıkmak isteyen İBB'ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan engel

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 20:30

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 21:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yıkım kararı aldığı Üsküdar'daki kaçak kafeler, AKP'li Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı imar planı ile yasal hale getirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaçak yapılara bakanlığın sahip çıktığını söyledi.

İmamoğlu paylaşımında, "Üsküdar sahilde işgalleri bir bir kaldırdık. Ta ki, bakanlık kaçaklara sahip çıkana kadar. Bu iki işgal Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın alelacele yaptıkları plan değişikliğiyle özel olarak korundu. Ülkemiz, işgali koruyan akıldan 14 Mayıs’ta kurtulacak" dedi.

'AFET ANINDA CAN GÜVENLİĞİ İÇİN RİSK'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmar Barışı’ndan yararlanarak yapı kayıt belgesi alan bu yapılar afet anında da vatandaşlarımızın can güvenliği için risk teşkil etmektedir. Bakanlıkça yapılan düzenlemeye karşı gereken yargı sürecini başlatacağımızı İstanbulluların bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yıkımdan bir video yayınlayarak belediye ve bakanlığın kaçak işletmeleri korumaya aldığını söyledi. Ongun, "Kamuoyunun bilgisine: Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Sahil’deki kamuya ait alanları işgal eden ve rant sağlayan bu gibi kaçak işletmeleri yıkmamızı engelleyip, korumaya almıştır." paylaşımını yaptı.