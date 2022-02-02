Sırtındaki çuvalla jandarmadan kaçtı, çuvaldan kilolarca esrar çıktı

Bingöl’de, jandarma ekipleri durdurmak isteyince kaçan ve kısa sürede yakalanan şüphelinin sırtındaki çuvalda, 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirildi.

DHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 17:15
Sırtındaki çuvalla jandarmadan kaçtı, çuvaldan kilolarca esrar çıktı
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Bingöl'ün Genç ilçesinin Küpar yol kontrol noktasındaki jandarma görevlileri, sırtındaki çuval ile giden kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi.

İsmi açıklanmayan kişi, kaçarken kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

KİLOLARCA ESRAR

Şüphelinin sırtındaki çuvalda yapılan aramada, 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


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