Valizinden 14 kilo esrar çıktı, 'haberim yok' dedi
Adana'da, polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, Dilek P.'nin (39) valizinden 14 kilo 228 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan Dilek P., ifadesinde, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını iddia etti.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Kent girişteki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği, otobüsün bagajındaki valize tepki verdi. İçi açılan valizde, 7 paket içinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Dilek P., ifadesinde, seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Dilek P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Apple, Omicron önlemlerini açıkladı
- Galatasaray tarihinin en kötü sezonu
- Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
- Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
- 2011'de toplu katliam yapmıştı: Şartlı tahliye peşinde
- Hamile İlknur'un öldüğü kazada servisin sürücüsü konuştu
- Altay'da sular durulmuyor
- Survivor Ardahan'dan büyük vefa: Oyunu ona armağan etti