Valizinden 14 kilo esrar çıktı, 'haberim yok' dedi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:57

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Kent girişteki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği, otobüsün bagajındaki valize tepki verdi. İçi açılan valizde, 7 paket içinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Dilek P., ifadesinde, seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen

Dilek P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



