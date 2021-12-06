Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yanıt
Şişecam, bir internet sitesinin ortaya attığı Katar Yatırım Fonu ile anlaşma iddiasının ardından KAP’a açıklama yaptı. Şirket, söz konusu iddiayı “Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır” ifadeleriyle yalanladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinde bu ülke ile birtakım anlaşmalar yapılacağı belirtilirken bir internet sitesinde bu anlaşmalardan birinin Katar Yatırım Fonu ile Şişecam arasında olacağı öne sürüldü.
KAP'A AÇIKLAMA
Habertürk'te yer alan habere göre, Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile iddiayı net ifadelerle yalanladı. Şişecam’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 'Özel Durumlar Tebliği'nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması' başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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