Şişhane’de otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı: 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

27.04.2026 10:00:00
DHA
İstanbul Şişhane'de Yusuf A. yönetimindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişhane Bedrettin Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yusuf A. yönetimindeki araç, caddede ilerlediği sırada aynı yönde seyreden Rıdvan Acar yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyen yayaların arasına daldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Betül Ü., Nazlı Eylül A. ile Arda Y. ise tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Yusuf A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara'da korkunç kaza: Üst geçitten yola düşen afiş işçisine otomobil çarptı! Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaya üst geçidine afiş asmaya çalışan 43 yaşındaki Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek akan trafiğin içine düştü. O sırada yoldan geçen bir otomobilin çarptığı Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2 kişi yaralandı Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kaçarken kaza yaptı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Sürücüye 422 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Yer Aksaray... Kazayı görüp durdu, otomobiline başka araç çarptı: 1 ölü Aksaray'da devrilen TIR’ı görerek yardım etmek için duranların otomobiline arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.