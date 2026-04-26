Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

Ata Caddesi ile Küçük Abdullah Caddesi kavşağında, dün saat 15.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; abart egzoz kullanıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, D.A. yönetimindeki 19 AEU 174 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı.

Sürücü, Vatan Caddesi’nde 19 UN 443 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü D.A. ile arkasında oturan M.Y.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altın aalınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin motosiklette yapılan incelemede, sürücü D.A.’ya abart egzoz ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 422 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklette 90 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.