Yer Aksaray... Kazayı görüp durdu, otomobiline başka araç çarptı: 1 ölü

26.04.2026 11:27:00
Güncellenme:
DHA
Aksaray'da devrilen TIR’ı görerek yardım etmek için duranların otomobiline arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray- Konya kara yolunda meydana geldi.

Mustafa Ceylan’ın kontrolünü yitirdiği yem yüklü TIR, refüje devrildi. Ailesiyle birlikte, eşinin kardeşinin düğünü için Bingöl’den Manisa’ya gitmek için otomobiliyle yola çıkan Mehmet Bingöl, kazayı görüp, yardım etmek amacıyla durdu.

Bu sırada ibadet için Suudi Arabistan'a gidecek yakınlarını Aksaray’dan Konya’ya götüren Gökhan Tokdemir yönetimindeki otomobil, Bingöl’ün aracına çarptı.

Image

Abdullah Tokdemir.

ÇOK SAYIDA YARALI: 1 ÖLÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Image

"HIZLI BİR ŞEKİLDE VURDU"

Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Bingöl, “Eşimin erkek kardeşinin düğünü için Bingöl’den Manisa’ya gidiyorduk. Kazayı gördüm, frene basıp durdum. Dörtlüleri yaktım, arkamdan gelen araç ise hızlı bir şekilde bize vurup buraya bizi fırlattı” dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Ankara'da korkunç kaza: Üst geçitten yola düşen afiş işçisine otomobil çarptı! Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaya üst geçidine afiş asmaya çalışan 43 yaşındaki Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek akan trafiğin içine düştü. O sırada yoldan geçen bir otomobilin çarptığı Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gaziantep'te feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti Gaziantep'te TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü baba ile yanındaki oğlu hayatını kaybetti, diğer oğlu ise ağır yaralandı.
Bursa'daki vinç kazasında kahreden detay: Eşi 4. çocuklarına hamileydi Bursa’nın İnegöl ilçesinde, freni boşalan vincin dereye uçması sonucu araçtan atlayarak hayatını kaybeden sürücü Kemal Doyan (44), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı: Doyan’ın eşinin dördüncü çocuklarına 4 aylık hamile olduğu ve bebeklerinin erkek olduğu öğrenildi.