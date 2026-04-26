Yer Aksaray... Kazayı görüp durdu, otomobiline başka araç çarptı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray- Konya kara yolunda meydana geldi.

Mustafa Ceylan’ın kontrolünü yitirdiği yem yüklü TIR, refüje devrildi. Ailesiyle birlikte, eşinin kardeşinin düğünü için Bingöl’den Manisa’ya gitmek için otomobiliyle yola çıkan Mehmet Bingöl, kazayı görüp, yardım etmek amacıyla durdu.

Bu sırada ibadet için Suudi Arabistan'a gidecek yakınlarını Aksaray’dan Konya’ya götüren Gökhan Tokdemir yönetimindeki otomobil, Bingöl’ün aracına çarptı.

Abdullah Tokdemir.

ÇOK SAYIDA YARALI: 1 ÖLÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE VURDU"

Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Bingöl, “Eşimin erkek kardeşinin düğünü için Bingöl’den Manisa’ya gidiyorduk. Kazayı gördüm, frene basıp durdum. Dörtlüleri yaktım, arkamdan gelen araç ise hızlı bir şekilde bize vurup buraya bizi fırlattı” dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.