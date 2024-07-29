Susuzlukla mücadele eden Muğla’da bir ayda 27 farklı projeyle çevre katliamı yapılacak

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Muğla’da yaşam savunucuları ve yurttaşların karşı çıktığı birçok projeye devam ediyor, her geçen gün bir yenisine onay veriliyor. Susuzlukla mücadele eden il genelinde bu kadar proje gerçekleştirilmesi eleştirilerin odağı oldu. Sadece Muğla genelinde 1-26 Temmuz arasında 27 farklı projede gelişme yaşandı. Bunların içinde de güneş enerji santralı, (GES) rüzgâr enerji santralı, (RES) otel ve madenler yer aldı.

‘YAZLIK SARAY’ İÇİN GES

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Marmaris’in Karaca Mahallesi’nde gerçekleştirilmek istenen GES projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” iznini aldı. Verilen bu izinle birlikte 3.50 hektarlık alanda 5 bin 720 panelden oluşan GES kurulacak. Kuru marjinal tarım arazisine kurulacak GES projesi kapsamında yılda 4 bin 861 megawatt elektrik üretilecek. Elde edilen elektrik ise Cumhurbaşkanlığı Marmaris Yerleşkesi’nde kullanılacak. Kamuoyu tarafından “Yazlık Saray” olarak bilinen yer Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018-2021 yılları arasında 640 milyon TL harcanarak yapılmıştı. 92 dönümlük araziye kurulan “saray” inşa edilirken 10 bin metrekarelik alanda dolgu işlemi kullanıldı, özel kum ve çakıllarla doldurulup plaj inşa edildi.

KÖMÜRDEN VAZGEÇİLMİYOR

Türkiye, uluslararası sözleşmelerle birlikte 2030’ların ilk yarısında termik santralların devreden çıkacağını belirtiyor. Halihazırda il genelinde yaşanan su sıkıntısının en büyük nedeni de termik santrallar olarak gösteriliyor. Muğla Su İnisiyatifi’ne göre ildeki iki santralı her yıl toplamda 33.5 milyon metreküp içilebilir kalitede su kullanıyor. Tüm bunlara karşın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi, Menteşe’de kömür madeni açmak için kolları sıvadı. Şirketin açmak istediği maden, tarım ve orman alanları içerisinde kalıyor. Yeraltı ocağı olacak proje kasamında üretilen kömür, Yatağan Termik Santralı’n besleyecek. Proje için 99 milyon 328 bin TL harcanacak.

BAKANIN OTEL ISRARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Bodrum’daki “Önemli Doğa Alanı”, doğal sit alanı ve ormanda yapılmak istenen projesini Cumhuriyet geçen aylarda gündeme getirmişti. Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik tarafından yapılacak olan Maxx Royal Bodrum Otel projesi için son karar verildi. Bununla birlikte yurttaşların görüşü ve itirazı için askıya çıkan projeye yakın zamanda onay çıkması bekleniyor. Eğer Ersoy buradan onay alırsa 325 oda ve 750 yatak kapasiteli beş yıldızlı otel kuracak. Şirket, bu otel için 265 milyon 675 bin 303 TL harcayacak. Aynı proje 490 oda ve bin yatak kapasitesiyle 2014’te de yapılmak istenmiş, alanının sit alanı olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda verilen onay iptal edilmişti.

