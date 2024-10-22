Şişkin personel sayısıyla kamuda ilk sıralarda yer alıyor: Diyanet’te dev kadro

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

TBMM’ye sunulan 2025 bütçesinde kamu kurumlarındaki personel sayılarına da yer verildi. Bütçe teklifine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplam 211 bin 264 personeli bulunuyor. Bu personelin 192 bin 212’si memur, 18 bin 373’ü sözleşmeli personel. 679’u da sürekli işçi. Diyanet personel sayısıyla genel bütçe kapsamında kamu idareleri içinde de ilk sıralarda geliyor. Birçok bakanlığı geride bırakıyor.

PEK ÇOĞUNU GERİDE BIRAKTI

Bütçedeki tablolara göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın 71 bin 992, İçişleri Bakanlığı’nın 57 bin 589, Dışişleri Bakanlığı’nın 10 bin 503, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 58 bin 387, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 5 bin 998, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2 bin 877, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 25 bin 676, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 71 bin 707, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6 bin 544, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 34 bin 428, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 102 bin 10, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 112 bin 415, Ticaret Bakanlığı’nın 33 bin 84, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 7 bin 533 personeli bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nda 267 bin 668, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 1.3 milyon, Sağlık Bakanlığı’nda da 851 bin 948 personel var. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün personel sayısı 396 bin 645. Cumhurbaşkanlığı’nın personel sayısı 2 bin 538. Bu arada genel bütçeli kamu idarelerinde toplam 3.8 milyon personel bulunuyor.

TAŞIT SAYISI DA BAZI BAKANLIKLARDAN FAZLA

Bütçe verilerine göre Diyanet’in toplam 408 taşıtı var. Bunların 284’ü otomobil. Cumhurbaşkanlığı’nın araç sayısı 468, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 456, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 39, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 38, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 306, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 301, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 994, Ticaret Bakanlığı’nın 948, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 831. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde toplam 110 bin 274 araç bulunuyor. Yine bütçe verilerine göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde toplam 423 bin 243 telefon hattı var. Cep telefonu hat sayısı 29 bin 164. Müstakil hat sayısı 189 bin 341. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, santrala bağlı 1180, müstakil 1218, cep telefonu 29 olmak üzere toplam 2427 telefon hattı ile bin 280 faks hattı bulunuyor.

