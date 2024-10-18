Türkiye'nin en 'güvenilmez' kurumları belli oldu! İşte çok konuşulacak o liste: İkinci sırada Diyanet var...

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:02

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:08

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, ‘Türkiye’deki toplumsal eğilimleri ölçmek’ amacıyla bir saha araştırması gerçekleştirdi.

19-22 Eylül 2024 tarihleri aralığında anket yöntemiyle yapılan araştırmada 1.514 kişiye bazı sorular yöneltildi. Anketin hata payı ise artı eksi yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Katılımcılara sorulan sorular arasında en dikkat çekici yanıtlara sahip olan soru ise “Türkiye’de en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz?” oldu.

SİYASİ PARTİLER İLK SIRADA

Türkiye’de en güvenilmeyen kurum olarak “Siyasi partiler” yer aldı. Ankete katılanların yüzde 25,1’i bu şıkkı tercih ederken ikinci sırayı ise Diyanet İşler Başkanlığı aldı.

DİYANET İKİNCİ SIRAYI ALDI

Vatandaşlara sıklıkla ‘şükretmeyi’ tavsiye eden ancak lüks araç tüketimi ile kurum kaynaklarını kişisel çıkarları için kullandığı iddialarıyla çalkalanan Diyanet’e güvenmeyenlerin sayısı yüzde 18.8 oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YARGI VAR

Ankete katılanların en çok güvenmediği kurumların üçüncü sırasında ise yargının olması dikkat çekti. Yargıya güvenmeyenlerin oranı Diyanet’e oldukça yakın bir sonuçlar yüzde 18,4 oldu.

Beşinci sırayı ise hükümet aldı.

Ekonomik gelişmeler ışığında son yerel seçimlerde ciddi oy kaybı yaşayan ve elindeki belediyeleri de kaybederek seçimlerde ikinci parti konumuna düşen AKP hükümetine güvenmeyenlerin sayısı 14,3 oldu.

TÜİK DE LİSTEDE

Siyasi partiler ve Diyanet’in ardından, diğer bazı kurumların, “En güvenmediğiniz iki kurumdan biri” olarak işaretlenme oranı ise şöyle: