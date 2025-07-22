Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın avukatlarından tutukluluk kararına dördüncü itiraz: Türkiye ittifakı suç değildir

Avukatlar Hüseyin Ersöz ve Enes H. Ermaner tarafından yapılan itirazda CHP’nin, belediye meclislerinde ve belediye yönetiminde Cumhuriyetin olanaklarıyla demokratik siyaset içinde yer almış, hizmet etmek isteyen herkese siyasetin önünü açmak için ortaya koyduğu ve seçimlerde milletin rızasını alan Türkiye İttifakı’nın kriminalize edilmek istendiğinin altı çizildi.

Tutukluluğa itirazda, CHP’nin, Cumhuriyetin kurucu partisi olarak bir terör örgütü ile gizli bir ittifak içinde olması, akla yatkın olmayan bir durum olarak değerlendirilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 20 Mart 2025 günü Şişli Belediyesi önünde yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Tüm Türkiye genelinde, AKP, İYİ Parti, MHP, DEM gibi partilerden gelip CHP listelerinden seçime girmeyi kabul eden ve güçlü bir temsil sağlayacağı düşünülen isimlerin aday gösterilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin merkezi kararıyla gerçekleşmiştir” sözlerine atıfta bulunuldu.

‘YARGILAMA AYM’YE AYKIRI’

İtiraz sonrası gazetemize konuşan avukat Enes H. Ermaner şunları söyledi:

“Öncelikle yapılan duruşmadan savunma avukatları olarak bizler haberdar edilmeksizin yalnızca Şahan’ın beyanı alınarak bu kararın verilmesi AİHM ve AYM kararlarına aykırılık teşkil etmektedir ve direkt olarak savunma hakkının ihlali niteliğindedir. Ayrıca soruşturma dosyasında bulunan kısıtlama kararı nedeniyle soruşturma dosyasına ve müvekkilimize yönelik suç isnatlarına ilişkin delillere tam vakıf olamamakla birlikte bugüne kadar tarafımıza yöneltilen suçlamaların hiçbir somut ve yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Özellikle Esenyurt Belediye Başkanı Sn. Ahmet Özer’in de ‘kent uzlaşısı’nın suç olarak isnat edilmesi sonucu tutuklandığı dosyada tahliye edilmiş olması karşısında Resul Emrah Şahan’ın halen tutukluluğunun devamına karar verilmesi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali niteliğindedir. Bu hukuksuz uygulamadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz.”