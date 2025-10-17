Şişli Belediye Başkanı Silivri'de beste yaptı: Piyanist Dengin Ceyhan Resul Emrah Şahan'ın eserini icra etti

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, cezaevinde yazdığı besteyi sosyal medya hesabı X’ten paylaştı.

Şahan, 14 Ekim’de notalara döktüğü melodinin fotoğrafını paylaşarak, “Silivri’ye ilk girdiğim günden beri içimde dolanıp duran bir melodi var. Yapabileceğim tek şey, notaları kağıda yazıp dışarıya, size göndermek” ifadelerini kullandı.

Şahan, paylaşımında, arkadaşlarının ve müzisyen dostlarının desteğiyle bestesinin ses bulacağını ve müziğin kendi yerinde ülkeyi dolaşmasını umduğunu belirtti.

Dışarıyla konuşabildiğim tek şey; yazılar, mesajlar, mektuplar. İçimizdeki derin ses sözlerin çok ötesinde…



Silivri’ye ilk girdiğim günden beri içimde dolanıp duran bir melodi var. Düşünürken, yazarken hep benimle. Yapabileceğim tek şey, notaları kağıda yazıp dışarıya, size… pic.twitter.com/qljNc1k12w — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahann) October 14, 2025

Paylaşımın ardından ünlü piyanist Dengin Cengin, Şahan’ın bestesini icra ederek sosyal medyada paylaştı ve Şahan’ın mesajına destek verdi.



