Şişli Belediye Başkanı Silivri'de beste yaptı: Piyanist Dengin Ceyhan Resul Emrah Şahan'ın eserini icra etti

17.10.2025 12:59:00
Silivri Cezaevi’ndeki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, cezaevinde yazdığı bestesini sosyal medyadan paylaştı; ünlü piyanist Dengin Cengin, Şahan’ın eserini seslendirerek notalara hayat verdi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, cezaevinde yazdığı besteyi sosyal medya hesabı X’ten paylaştı.

Şahan, 14 Ekim’de notalara döktüğü melodinin fotoğrafını paylaşarak, “Silivri’ye ilk girdiğim günden beri içimde dolanıp duran bir melodi var. Yapabileceğim tek şey, notaları kağıda yazıp dışarıya, size göndermek” ifadelerini kullandı.

Şahan, paylaşımında, arkadaşlarının ve müzisyen dostlarının desteğiyle bestesinin ses bulacağını ve müziğin kendi yerinde ülkeyi dolaşmasını umduğunu belirtti.

Paylaşımın ardından ünlü piyanist Dengin Cengin, Şahan’ın bestesini icra ederek sosyal medyada paylaştı ve Şahan’ın mesajına destek verdi.

